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00:18 (мск), источник: Известия

ВС РФ беспилотниками уничтожили украинскую бронетехнику и ПВО

В распоряжении «Известий» 19 августа появились кадры работы 45-й бригады специального назначения (СПН) и 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады по бронетехнике и ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация на Украине
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На видео представлены кадры объективного контроля поражения бронетехники украинской армии.

Беспилотники-камикадзе успешно поражают технику ВСУ, несмотря на попытки украинских боевиков скрыться от армии России в лесополосе.

Ранее в этот же день «Известия» показали уничтожение украинского зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Стрела-10» российским барражирующим боеприпасом «Ланцет». Поражение целей зафиксировали на кадрах объективного контроля. На видео показано, как «Ланцет» точно ударил по объекту ВСУ. После чего техника противника загорелась, над ней поднялись столбы дыма.

Тогда же начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что боеприпасы «Ланцет» поразили боевую машину пехоты и танк ВСУ в районе Урожайного Донецкой Народной Республики (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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