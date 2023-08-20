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04:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Средства ПВО пресекли попытку атаки беспилотником по Москве

Москву пытались атаковать беспилотником. Попытка была пресечена средствами противовоздушной обороны, сообщил мэр Сергей Собянин. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Источник: Reuters

«Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу», — написал Собянин в Telegram.

В московских аэропортах Домодедово и Внуково ранее временно приостановили прием и отправку самолетов. Причина не уточнялась, но в августе такие меры неоднократно принимались во время атак беспилотниками.

Где именно был сбит беспилотник, который летел с южного направления на Москву, не уточняется. В эту же ночь в Курске беспилотник упал на железнодорожный вокзал, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол.

Леонид Уварчев

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