Российские войска отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного

«Рядовыми подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии и авиации отражены несколько атак противника в направлении Урожайного», — сказал Чехов.
Он уточнил, что российские военные уничтожили опорные пункты, автомобильную технику и живую силу противника, для этого они в том числе применяли ударные беспилотники. Также бойцы пресекли попытку ВСУ провести разведку боем в направлении Старомайорского (ДНР). По словам начальника пресс-центра, противник понес потери и отступил.
«Огнем артиллерии в районе Старомайорского уничтожен склад боеприпасов, а также боевая бронированная машина и грузовик с националистами в районе Ровнополь, бронеавтомобиль и скопления живой силы ВСУ западнее Великой Новоселки», — добавил Чехов.
Кроме того, российские военные сорвали попытку украинских провести ротацию севернее Владимировки, заключил собеседник агентства.