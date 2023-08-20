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06:09 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские военные отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного в ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Источник: © РИА Новости

«Рядовыми подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии и авиации отражены несколько атак противника в направлении Урожайного», — сказал Чехов.

Он уточнил, что российские военные уничтожили опорные пункты, автомобильную технику и живую силу противника, для этого они в том числе применяли ударные беспилотники. Также бойцы пресекли попытку ВСУ провести разведку боем в направлении Старомайорского (ДНР). По словам начальника пресс-центра, противник понес потери и отступил.

«Огнем артиллерии в районе Старомайорского уничтожен склад боеприпасов, а также боевая бронированная машина и грузовик с националистами в районе Ровнополь, бронеавтомобиль и скопления живой силы ВСУ западнее Великой Новоселки», — добавил Чехов.

Кроме того, российские военные сорвали попытку украинских провести ротацию севернее Владимировки, заключил собеседник агентства.

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