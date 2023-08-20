Минобороны РФ сообщило о подавлении средствами РЭБ летевшего на Москву беспилотника

«20 августа около 04:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области», — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что дежурные средства ПВО обнаружили беспилотник, который летел над территорией Ступинского района Московской области в направлении города Москвы.
«БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе. Пострадавших и разрушений нет», — сказали в министерстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник в ночь на воскресенье предпринял попытку пролета на столицу, она была пресечена.