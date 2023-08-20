Ученые выяснили, как выглядела старейшая мумия Европы при жизни Оказывается, «ледяной человек» Этци был темнокожим
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
15:11 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. За минувшие сутки российские подразделения отбили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом говорится в сводке Минобороны. В Минобороны рассказали о ситуации и на других участках фронта. ПВО за сутки сбили 23 украинских беспилотника, три снаряда РСЗО HIMARS и одну противорадараную ракету HARM.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск “Центр”, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики», — заявили в военном ведомстве.

Украинские войска потеряли там около 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

В Минобороны рассказали о ситуации и на других участках фронта.

Запорожское и Донецкое направления.

На Запорожском направлении российским войскам удалось отразить восемь атак противника в районах Работино и Вербового. Там уничтожено примерно 135 украинских военнослужащих, два танка, две БМП, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, САУ Krab польского производства, британская гаубица FH-70, а также артсистема М777, гаубица M119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 (все — производства США).

На Донецком направлении Южная группировка успешно отразила шесть атак ВСУ в районах Красногоровки, Первомайского, Веселого, Майорска и Старомихайловки на территории ДНР. Там украинские войска потеряли свыше 280 бойцов, шесть БМП, две бронемашины, два автомобиля, артсистему М777 и гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, в районах Константиновки и Ивано-Дарьевки уничтожены полевые склады боеприпасов.

Южно-Донецкое, Купянское и Херсонское направления.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла поражение подразделениям противника в районах Старомайорского и Урожайного (ДНР), а также ликвидировала четыре диверсионно-разведывательных группы 56-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ. В результате этих боев ВСУ потеряли более 130 военнослужащих, танк, три бронемашины, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

На Купянском направлении Западная группировка успешно отбила шесть атак противника в районах Ольшаны, Синьковки, Ивановки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). Там уничтожено примерно 60 украинских военнослужащих, две БМП, три автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Херсонском направлении потери противника составили около 30 человек и два автомобиля. В районе города Очаков (Николаевская область) уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику в 153 районах.

Силы ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и сбили 23 беспилотника.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Последний рывок ВСУ: в прорыв пошли лучшие в мире британские танки
'Безмозглые идиоты'. В Польше взбесились из-за заявления властей о России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта