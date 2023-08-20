ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

«На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск “Центр”, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Белогоровка Луганской Народной Республики», — заявили в военном ведомстве.
Украинские войска потеряли там около 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.
В Минобороны рассказали о ситуации и на других участках фронта.
Запорожское и Донецкое направления.
На Запорожском направлении российским войскам удалось отразить восемь атак противника в районах Работино и Вербового. Там уничтожено примерно 135 украинских военнослужащих, два танка, две БМП, два бронетранспортера Stryker, три автомобиля, САУ Krab польского производства, британская гаубица FH-70, а также артсистема М777, гаубица M119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 (все — производства США).
На Донецком направлении Южная группировка успешно отразила шесть атак ВСУ в районах Красногоровки, Первомайского, Веселого, Майорска и Старомихайловки на территории ДНР. Там украинские войска потеряли свыше 280 бойцов, шесть БМП, две бронемашины, два автомобиля, артсистему М777 и гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, в районах Константиновки и Ивано-Дарьевки уничтожены полевые склады боеприпасов.
Южно-Донецкое, Купянское и Херсонское направления.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» нанесла поражение подразделениям противника в районах Старомайорского и Урожайного (ДНР), а также ликвидировала четыре диверсионно-разведывательных группы 56-й механизированной бригады и 38-й бригады морской пехоты ВСУ. В результате этих боев ВСУ потеряли более 130 военнослужащих, танк, три бронемашины, три автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».
На Купянском направлении Западная группировка успешно отбила шесть атак противника в районах Ольшаны, Синьковки, Ивановки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). Там уничтожено примерно 60 украинских военнослужащих, две БМП, три автомобиля, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.
На Херсонском направлении потери противника составили около 30 человек и два автомобиля. В районе города Очаков (Николаевская область) уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили живую силу и военную технику в 153 районах.
Силы ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, противорадиолокационную ракету HARM и сбили 23 беспилотника.