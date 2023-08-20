16:13 (мск), источник: Мослента
Начавшийся в Москве сильный ливень с грозой попал на видео
На севере и юго-западе Москвы начался сильный ливень. Видео, записанное очевидцем, было опубликовано в Telegram-канале «Осторожно, Москва».
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В ролике видно, как шквалистый ветер качает деревья, а сильный ливень с грозой заливает столичные улицы. Сообщается, что непогод уже настигла жителей районов Ясенево и Западное Дегунино.
Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о ливнях с грозами 20 августа.