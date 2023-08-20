Почему врачам удаляют аппендикс перед поездкой в Антарктиду Это потенциально спасет жизни всем участникам экспедиции
Фоторепортажи
8Первое суперлуние 2023 года
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Спецоперация на Украине
16:13 (мск), источник: Мослента

Начавшийся в Москве сильный ливень с грозой попал на видео

На севере и юго-западе Москвы начался сильный ливень. Видео, записанное очевидцем, было опубликовано в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Во время загрузки произошла ошибка.

В ролике видно, как шквалистый ветер качает деревья, а сильный ливень с грозой заливает столичные улицы. Сообщается, что непогод уже настигла жителей районов Ясенево и Западное Дегунино.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о ливнях с грозами 20 августа.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Певица МакSим раскрыла причину своей алкогольной зависимости
Собянин сообщил о сбитом в Москве БПЛА
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта