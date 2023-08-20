В Саратовской области на насосной станции погибли трое рабочих

«По предварительным данным, 20 августа 2023 года 39-летний главный инженер совместно с двумя слесарями аварийно-восстановительных работ 45 и 67 лет скончались при производстве работ по восстановлению запорной арматуры в приемном колодце на канализационной насосной станции в поселке Горный Краснопартизанского района», — говорится в сообщении.
По факту смерти троих мужчин Пугачевским межрайонным следственным отделом СУ СК по Саратовской области возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Санкция статьи предполагает до пяти лет лишения свободы.
Региональное следственное управление СК РФ информирует, что следователи осматривают место происшествия, тела, изымается документация, допрашиваются свидетели.