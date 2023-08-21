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08:19 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике в Одинцовском районе

Рано утром 21 августа в небе в Одинцовском районе Московской области был обнаружен киевский беспилотник, он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в результате никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«21 августа около 06:50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа», — сказано в сообщении.

Беспилотник потерял управление и упал в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района.

После этого «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Внуково» сообщили, что «по независящим от аэропорта причинам во “Внуково” были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов». Там отметили, что начиная с 06:25 мск часть рейсов была перенаправлена на запасные аэродромы.

По данным онлайн-табло аэропорта «Внуково», на прилет задерживаются шесть рейсов, в том числе по одному были перенаправлены в аэропорт «Домодедово» и «Жуковский», еще три — в аэропорты Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Еще один рейс, которые летит из Тюмени, должен совершить посадку по расписанию в аэропорту «Домодедово». На вылет задержаны семь рейсов.

В ночь на 20 августа Минобороны и мэр Москвы Сергей Собянин сообщили о сбитом дроне в Подмосковье. По данным военных, cистема противовоздушной обороны обнаружила летевший над Ступинским районом в направлении Москвы беспилотник. Пострадавших нет.

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