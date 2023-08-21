09:28 (мск), источник: Аргументы и факты
Что известно о попытке атаки БПЛА на московский регион 21 августа?
Утром столичные аэропорты временно не принимали и не отправляли самолеты.
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В понедельник, 21 августа, около 6.50 утра была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. «Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, БПЛА потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Одинцовского района. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Информацию подтвердил мэр столицы Сергей Собянин в своём Телеграм-канале.
«Силами ПВО сбили беспилотник при попытке подлёта к Москве. Разрушений и пострадавших нет», — подчеркнул он.
Через некоторое время, в 08.16 по Москве, была пресечена вторая попытка совершить террористическую атаку БПЛА летательным аппаратом самолетного типа.
«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области», — заявили в Министерстве обороны.
Все это время все столичные аэропорты временно не принимали и не отправляли самолеты. В целях безопасности часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани. К 8.45 ограничения на полёты были сняты.