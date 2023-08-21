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14:57 (мск), источник: © РИА Новости

На Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
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«Слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке ракетных войск, артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации отражены пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области» — говорится в сводке.

Кроме того, возле населенного пункта Омельник удалось уничтожить склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника составили:

  • более 80 военнослужащих;
  • три боевые машины пехоты;
  • четыре автомобиля;
  • гаубицы Д-20 и Д-30;
  • гаубица FH-70 производства Великобритании;
  • два орудия M119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

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