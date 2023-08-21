14:57 (мск), источник: © РИА Новости
На Запорожском направлении отразили пять атак ВСУ
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские военные отразили пять атак ВСУ на Запорожском направлении, сообщило Минобороны.
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«Слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке ракетных войск, артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации отражены пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области» — говорится в сводке.
Кроме того, возле населенного пункта Омельник удалось уничтожить склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
Потери противника составили: