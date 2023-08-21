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16:16 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО сбила украинский Су-25 в районе Старорайского

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 36 беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Старорайское Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня “Ураган” и HIMARS. Кроме того, уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Кривошеевка Луганской народной республики, Красная Поляна, Берестовое, Степное, Горловка Донецкой народной республики и Владимировка Херсонской области», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации уничтожены 462 украинских военных самолета, 246 вертолетов, 5913 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11426 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5969 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12357 единиц специальной военной автомобильной техники.

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