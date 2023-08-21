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16:28 (мск), источник: ТАСС

В Минобороны Украины сообщили, что из-за публикаций в СМИ бригада ВСУ попала под удары

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Публикации в СМИ информации о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к авиационным ударам по ее подразделениям. Об этом заявила замминистра обороны страны Анна Маляр.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Цена заголовков о том, куда переместили 82-ю бригаду на юге, — пять авиаударов по бригаде в сутки», — написала она в Telegram-канале. Маляр напомнила, что публикация данных о перемещении ВСУ, которая не размещалась в открытом доступе генеральным штабом или Минобороны Украины, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

16 августа обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс информировал, что ВСУ задействовали в районе населенного пункта Работино Запорожской области последнее крупное резервное подразделение — 82-ю десантно-штурмовую бригаду, укомплектованную бронемашинами Marder и Stryker, а также танками Challenger 2.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения российской группировки войск за сутки отразили три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе Работина. По словам Конашенкова, потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, 5 танков, 6 боевых машин пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и 2 гаубицы «Мста-Б».

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