16:17 (мск), источник: © РИА Новости
ВСУ попытались ударить дроном по Белгородской области
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
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«Двадцать первого августа около 14:30 мск киевским режимом предпринята попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа», — уточнили в ведомстве.
Это не первая за сегодня атака украинских беспилотников по российским регионам. Так, два дрона ВСУ сбили над Подмосковьем, при падении обломков одного из них пострадали два человека. Кроме того, еще один БПЛА уничтожили в небе над Калужской областью.
Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Так, накануне ВСУ безуспешно пытались атаковать область тремя дронами самолетного типа. Их сбили российские силы ПВО в селе Соломино Белгородского района, пострадавших и разрушений нет.