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16:19 (мск), источник: © РИА Новости

Киев не отмечает зоны применения кассетных боеприпасов, пишут СМИ

WP: в ВСУ рассказали, что Киев не отмечает зоны применения кассетных снарядов.
Спецоперация на Украине

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Украинский военный чиновник дал понять, что Киев не отмечает зоны, где применяются кассетные боеприпасы, сообщила газета The Washington Post.

«Когда его спросили о процессе документирования (использования кассетных боеприпасов. — Прим. ред.), Станислав дал понять, что его нет», — написало издание о разговоре с членом механизированной бригады ВСУ, команда которого стреляет кассетными боеприпасами из САУ M109 Paladin.

Но газета затем ссылается на украинского сотрудника по связям с общественностью, по данным которого военные ВСУ записывают, какими снарядами они стреляют и в каком направлении. Высокопоставленный американский чиновник также отметил, что Вашингтон доволен «регулярными» данными из Киева об использовании снарядов типа DPICM (кассетных боеприпасов).

Во время загрузки произошла ошибка.

В середине июля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США помогут Украине разминировать районы, в которых она собирается применять кассетные боеприпасы. Он обещал, Киев будет отмечать районы использования таких снарядов.

Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.

При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

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