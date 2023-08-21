16:37 (мск), источник: Коммерсантъ
Рогов рассказал о боях в центре Работино и брошенном на село резерве ВСУ
Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что вооруженные силы Украины ввели дополнительное подразделение из стратегического резерва 10-го армейского корпуса в село Работино. Несколько опорных пунктов в селе Вербовое (18 км к востоку от Работино) были оставлены российскими силами «в целях сохранения жизни бойцов», пояснил он. В самом же Работино, которое находится на дороге в Токмак, идут бои. Токмак и следующий за ним Мелитополь, как считается, являются приоритетными целями украинского наступления.