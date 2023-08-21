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16:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Рогов рассказал о боях в центре Работино и брошенном на село резерве ВСУ

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что вооруженные силы Украины ввели дополнительное подразделение из стратегического резерва 10-го армейского корпуса в село Работино. Несколько опорных пунктов в селе Вербовое (18 км к востоку от Работино) были оставлены российскими силами «в целях сохранения жизни бойцов», пояснил он. В самом же Работино, которое находится на дороге в Токмак, идут бои. Токмак и следующий за ним Мелитополь, как считается, являются приоритетными целями украинского наступления.

Спецоперация на Украине
Источник: Соцсети Владимира Рогова

«В северной и центральной части Работино продолжаются тяжелые кровопролитные бои сверхвысокой интенсивности», — написал Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Он утверждает, что были уничтожены «не менее пяти единиц» техники украинской армии.

Бойцы ВСУ, занявшие позиции российских сил в Вербовом, сообщает Рогов, попали под обстрелы артиллерии, которая продолжает работу «на хорошо изученном и пристрелянном рельефе».

Западные СМИ, отметим, писали, что российские войска используют тактику контролируемого отступления: они позволяют украинским войскам зайти в первый оборонительный рубеж, а потом наносят массированные артиллерийские удары.

На минувшей неделе Forbes сообщил, что ВСУ задействовали в районе Работино последнее крупное резервное подразделение — 82-ю десантно-штурмовую бригаду, укомплектованную бронемашинами Marder и Stryker и танками Challenger 2.

Сегодня, 21 августа, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что после публикации этой информации по позициям бригады нанесли «пять авиаударов в сутки». При этом она рассказала о продвижении ВСУ между Работино и Вербовым. Она утверждает, что Россия «пытается вернуть утраченные позиции» в этом направлении. Газета The Washington Post сообщала, что, по мнению украинского командования, в селе Работино проще всего прорвать российскую оборону.

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