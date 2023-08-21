ВСУ вновь попытались ударить дроном по Белгородской области

«Двадцать первого августа около 16:00 мск киевским режимом предпринята очередная попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа», — отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что при инциденте «пострадавших и разрушений нет».
Сегодня украинские военные уже пытались атаковать Белгородскую область с помощью дрона. Российские военные сбили БПЛА около 14:30 мск.
Кроме того, еще два дрона ВСУ сбили над Подмосковьем, при падении обломков одного из них пострадали два человека. Еще один БПЛА уничтожили в небе над Калужской областью, никто не пострадал.
Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
Так, накануне ВСУ безуспешно пытались атаковать область тремя дронами самолетного типа. Их сбили российские силы ПВО в селе Соломино Белгородского района, пострадавших и разрушений нет.