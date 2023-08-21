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17:18 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ вновь попытались ударить дроном по Белгородской области

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили очередной беспилотник ВСУ над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Двадцать первого августа около 16:00 мск киевским режимом предпринята очередная попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что при инциденте «пострадавших и разрушений нет».

Сегодня украинские военные уже пытались атаковать Белгородскую область с помощью дрона. Российские военные сбили БПЛА около 14:30 мск.

Кроме того, еще два дрона ВСУ сбили над Подмосковьем, при падении обломков одного из них пострадали два человека. Еще один БПЛА уничтожили в небе над Калужской областью, никто не пострадал.

Территория Белгородской области, особенно граничащие с Украиной районы, практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам с применением беспилотников. Там действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

Так, накануне ВСУ безуспешно пытались атаковать область тремя дронами самолетного типа. Их сбили российские силы ПВО в селе Соломино Белгородского района, пострадавших и разрушений нет.

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