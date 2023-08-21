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18:06 (мск), источник: РБК

В Москве-реке нашли тело четвертого пропавшего диггера

Тело четвертого диггера из группы, которая исследовала подземные коллекторы, нашли под парящим мостом парка «Зарядье» в Москве-реке.

Источник: Агентство «Москва»

В Москве-реке под парящим мостом парка «Зарядье» нашли тело четвертого диггера, погибшего во время экскурсии по столичным коллекторам. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник, а также телеграм-каналы Mash и Shot.

На месте работают спасатели, которые вытаскивают тело из воды.

Группа диггеров отправилась исследовать коллекторы Москвы 20 августа. Однако в тот день на столицу обрушился сильный ливень, и они не смогли выбраться наружу. Источник «РИА Новости» сообщил, что на экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек из 24.

Ранее было известно о трех погибших из группы. Двое из них — девушка 15 лет и 17-летний парень, передает РЕН ТВ.

По факту гибели диггеров СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Сейчас следователи допрашивают организатора экскурсий по московским коллекторам.

В Москве создали штаб по поиску пропавших людей, писал канал Baza. Телеграм-канал «112» уточнил, что в столице временно остановили экскурсии по подземным коллекторам.

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