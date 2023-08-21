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21:35 (мск), источник: © РИА Новости

В Ростовской области четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП

МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг — РИА Новости. Четыре ребенка и четыре взрослых погибли в результате ДТП в Волгодонском районе Ростовской области, на место аварии выехало руководство областного ГИБДД, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Источник: © РИА Новости

«Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей. На место ДТП выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа Следственного комитета, устанавливаются причины произошедшего», — написал Голубев в своем телеграм-канале.

Он выразил глубокие соболезнования родным погибших.

Тем временем движение транспорта в сторону Ростова-на-Дону перекрыто, решается вопрос с объездом, сообщается на сайте МВД Медиа.

По словам представителя прокуратуры Ростовской области, после ДТП надзорное ведомство организовало проверку. «Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения», — сказал он РИА Новости.

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