В Ростовской области четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП

«Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей. На место ДТП выехали руководители областного ГИБДД, работает следственная группа Следственного комитета, устанавливаются причины произошедшего», — написал Голубев в своем телеграм-канале.
Он выразил глубокие соболезнования родным погибших.
Тем временем движение транспорта в сторону Ростова-на-Дону перекрыто, решается вопрос с объездом, сообщается на сайте МВД Медиа.
По словам представителя прокуратуры Ростовской области, после ДТП надзорное ведомство организовало проверку. «Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения», — сказал он РИА Новости.