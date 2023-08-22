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00:32 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные пресекли атаку украинских БПЛА около Крыма

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российские системы РЭБ подавили рядом с Крымом два запущенных Украиной беспилотника, они упали в воду в 40 километрах северо-западнее полуострова, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Двадцать первого августа, около 23.00 мск, пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Дежурные силы ПВО обнаружили два украинских беспилотника, которые подавили средствам РЭБ. БПЛА, потеряв управление, «потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 километрах северо-западнее полуострова Крым», уточнили в Минобороны.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

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