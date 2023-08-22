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03:53 (мск), источник: © РИА Новости

В Подмосковье и Брянской области уничтожили украинские беспилотники

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Силы ПВО сбили ночью в Подмосковье два украинских беспилотника, еще два подавили в Брянской области силы РЭБ, пострадавших нет, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области», — сказали в ведомстве.

В результате пресеченных терактов пострадавших нет, подчеркнули в Минобороны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ПВО сбила два ударных беспилотника в районе Красногорска и Часцов в Подмосковье. На место происшествия выехали оперативные службы.

Украинские военные регулярно пытаются наносить удары БПЛА по Москве и Подмосковью. Так, силы ПВО пресекали попытки ударов по столичным объектам 19, 20 и 21 августа. Восемнадцатого августа система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник, обломки которого упали в зоне Экспоцентра и повредили фасад павильона. Еще два аппарата сбили 10 августа.

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