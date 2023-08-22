Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море

«Сегодня ночью экипажем самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.
ВСУ периодически пытаются атаковать морскими дронами объекты в Крыму, в том числе мост на полуостров. Российские подразделения уничтожают большинство беспилотников.
На прошлой неделе корабли Черноморского флота «Пытливый» и «Василий Быков» обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, пытавшийся атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.