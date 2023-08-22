«Лень вперед него родилась»: что на самом деле стоит за ленью Каждый год 20 августа отмечается Всемирный день лени. Именно в эту дату можно позволить себе расслабиться, ничего не делать и не испытывать угрызений совести
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
09:53 (мск), источник: © РИА Новости

Су-30СМ уничтожил катер ВСУ у газодобывающих установок в Черном море

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Истребитель Су-30СМ уничтожил катер ВСУ возле российских газодобывающих установок в Черном море, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью экипажем самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

ВСУ периодически пытаются атаковать морскими дронами объекты в Крыму, в том числе мост на полуостров. Российские подразделения уничтожают большинство беспилотников.

На прошлой неделе корабли Черноморского флота «Пытливый» и «Василий Быков» обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, пытавшийся атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США выяснили, что Россия получит от войны с НАТО
Названа неожиданная польза поставок F-16 Украине для России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта