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10:51 (мск), источник: © РИА Новости

Медведь перепугал жителей Костромы и забрался на дерево

Медведь напугал жителей Костромы и забрался на дерево, откуда его сняли пожарные.

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Бурый медведь появился на одной из улиц Костромы, а когда его начали ловить, забрался на дерево на высоту 15 метров, снимать животное пришлось сотрудникам МЧС с помощью автолестниц, сообщает областной главк ведомства.

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Как отмечается, вечером в понедельник поступили сообщения о том, что на улице Ткачей в Костроме прохожие заметили медведя.

«На место выехали экстренные службы города, район был оцеплен. Первоочередная задача — усыпить медведя, чтобы не допустить жертв среди жителей. От испуга животное забралось на дерево на высоту почти 15 метров, там оно и уснуло после специально введённого снотворного. Чтобы спустить косолапого на землю, сотрудники МЧС России развернули две автолестницы высотой 50 и 30 метров», — говорится в релизе.

Пожарные и специалисты департамента природных ресурсов помогли запутавшемуся в ветвях сонному медведю оказаться на земле. После этого сотрудники МЧС на носилках донесли животное до автомобиля полиции.

РИА Новости пока не располагает комментарием областного департамента природных ресурсов о дальнейшей судьбе медведя.

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