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17:10 (мск), источник: Известия

МО показало кадры ликвидации пикапов ВСУ на запорожском направлении

Министерство обороны России 22 августа опубликовало кадры уничтожения пикапов с боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

Как следует из кадров, пикапы, которые везли боевиков и снаряды на фронт, уничтожены беспилотниками-камикадзе. Пикапы ВСУ ехали с высокой скоростью, однако беспилотники достигли цели.

Технику ВСУ уничтожают российские военнослужащие — операторы FPV-дронов.

Ранее, 19 августа, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что барражирующие боеприпасы беспилотника «Ланцет» поразили боевую машину пехоты и танк ВСУ в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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