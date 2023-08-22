17:10 (мск), источник: Известия
МО показало кадры ликвидации пикапов ВСУ на запорожском направлении
Министерство обороны России 22 августа опубликовало кадры уничтожения пикапов с боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.
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Как следует из кадров, пикапы, которые везли боевиков и снаряды на фронт, уничтожены беспилотниками-камикадзе. Пикапы ВСУ ехали с высокой скоростью, однако беспилотники достигли цели.
Технику ВСУ уничтожают российские военнослужащие — операторы FPV-дронов.
Ранее, 19 августа, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что барражирующие боеприпасы беспилотника «Ланцет» поразили боевую машину пехоты и танк ВСУ в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике (ДНР).