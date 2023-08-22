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14:36 (мск), источник: © РИА Новости

Самолет ВКС России уничтожил второй за сутки катер ВСУ в Черном море

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российский самолет уничтожил второй за сутки украинский военный катер в Черном море — на этот раз вблизи острова Змеиный, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Около 11:00 мск восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось об обнаружении разведывательного катера в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря. Его обезвредил экипаж истребителя Су-30СМ.

ВСУ периодически пытаются атаковать морскими дронами объекты в Крыму, в том числе мост через Керченский пролив.

На прошлой неделе корабли Черноморского флота «Пытливый» и «Василий Быков» обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, пытавшийся атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.

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