Самолет ВКС России уничтожил второй за сутки катер ВСУ в Черном море

«Около 11:00 мск восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ», — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось об обнаружении разведывательного катера в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря. Его обезвредил экипаж истребителя Су-30СМ.
ВСУ периодически пытаются атаковать морскими дронами объекты в Крыму, в том числе мост через Керченский пролив.
На прошлой неделе корабли Черноморского флота «Пытливый» и «Василий Быков» обнаружили и уничтожили украинский безэкипажный катер, пытавшийся атаковать их в 237 километрах юго-западнее Севастополя.