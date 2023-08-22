Минобороны сообщило об уничтожении катера ВСУ близ острова Змеиный

Российский самолет близ острова Змеиный в Черном море уничтожил украинский десантный катер Willard Sea Force с группой служащих ВСУ, сообщило Минобороны.
Удар нанесен около 11:00 мск к востоку от Змеиного.
Змеиный — каменистый остров площадью 20,5 га, который находится в Черном море, недалеко от Одессы.
Российские военные заняли остров в первые сутки полномасштабных боев на Украине, но спустя четыре месяца покинули остров. Минобороны назвало это решение «шагом доброй воли» и демонстрацией мировому сообществу отсутствия препятствий для вывоза зерна с Украины. Решение было принято на фоне подготовки зерновой сделки, участие в которой Россия прекратила в июле 2023 года.
В начале июля ВСУ доставили на Змеиный флаг Украины, его сбросили с вертолета. «На остров никто не высаживался. Так кто же будет его устанавливать, втыкать, поднимать? И рисковать людьми ради фото для СМИ никто не будет», — пояснили в Киеве. Минобороны России отчитывалось об ударе по украинским военным, пытавшимся установить флаг.
Остров в начале прошлого месяца посетил президент Украины Владимир Зеленский, он возложил цветы к импровизированному мемориалу и заявил о признательности военнослужащим.
В середине августа погранслужба Украины отчиталась об установке пограничного знака на острове с флагом государства.