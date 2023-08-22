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14:10 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об уничтожении катера ВСУ близ острова Змеиный

Российские военные покинули Змеиный в июне, после чего его посетил Зеленский, а на острове установили флаг Украины. Минобороны отчиталось об уничтожении десанта ВСУ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Российский самолет близ острова Змеиный в Черном море уничтожил украинский десантный катер Willard Sea Force с группой служащих ВСУ, сообщило Минобороны.

Удар нанесен около 11:00 мск к востоку от Змеиного.

Змеиный — каменистый остров площадью 20,5 га, который находится в Черном море, недалеко от Одессы.

Российские военные заняли остров в первые сутки полномасштабных боев на Украине, но спустя четыре месяца покинули остров. Минобороны назвало это решение «шагом доброй воли» и демонстрацией мировому сообществу отсутствия препятствий для вывоза зерна с Украины. Решение было принято на фоне подготовки зерновой сделки, участие в которой Россия прекратила в июле 2023 года.

В начале июля ВСУ доставили на Змеиный флаг Украины, его сбросили с вертолета. «На остров никто не высаживался. Так кто же будет его устанавливать, втыкать, поднимать? И рисковать людьми ради фото для СМИ никто не будет», — пояснили в Киеве. Минобороны России отчитывалось об ударе по украинским военным, пытавшимся установить флаг.

Остров в начале прошлого месяца посетил президент Украины Владимир Зеленский, он возложил цветы к импровизированному мемориалу и заявил о признательности военнослужащим.

В середине августа погранслужба Украины отчиталась об установке пограничного знака на острове с флагом государства.

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