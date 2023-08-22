Ученые установили, какие звуки издавали саблезубые кошки Ученые из Университета штата Северная Каролина (США) считают, что саблезубые кошки могли и мурлыкать, и рычать
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
14:42 (мск), источник: Известия

Российские войска отразили пять атак ВСУ на купянском направлении

Российские силы отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 22 августа заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Подразделения западной группировки войск отразили пять атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Райгородка Луганской Народной Республики», — сообщил он в ходе брифинга.

Украинская армия на этом направлении потеряла до 65-ти боевиков, четыре боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубицу Д-20, а также радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

Конашенков также уточнил, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили склад боеприпасов 103- бригады территориальной обороны ВСУ около Табаевки Харьковской области.

Помимо этого, по словам генерал-лейтенанта, на донецком направлении подразделения южной группировки отразили три атаки штурмовых групп украинских войск. Противник потерял до 235-ти военнослужащих.

Ранее в этот день офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что подразделения отразили шесть атак ВСУ и уничтожили свыше 40 украинских боевиков. Он уточнил, что оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла 12 ударов по тактическим резервам противника.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пальцем в небо: к чему приведет передача Украине истребителей F-16
Знают долг: число неплательщиков по кредитам за год выросло на 3,3 млн
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта