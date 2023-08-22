Российские войска отразили пять атак ВСУ на купянском направлении

«Подразделения западной группировки войск отразили пять атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Райгородка Луганской Народной Республики», — сообщил он в ходе брифинга.
Украинская армия на этом направлении потеряла до 65-ти боевиков, четыре боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубицу Д-20, а также радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.
Конашенков также уточнил, что Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили склад боеприпасов 103- бригады территориальной обороны ВСУ около Табаевки Харьковской области.
Помимо этого, по словам генерал-лейтенанта, на донецком направлении подразделения южной группировки отразили три атаки штурмовых групп украинских войск. Противник потерял до 235-ти военнослужащих.
Ранее в этот день офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что подразделения отразили шесть атак ВСУ и уничтожили свыше 40 украинских боевиков. Он уточнил, что оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла 12 ударов по тактическим резервам противника.