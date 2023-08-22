Контрнаступление украинский войск, в котором участвует поставленная с Запада техника, началось в июне. В Москве неоднократно заявляли о его провале, в Киеве — признавали сложности и медленное продвижение частей.
20 августа издание The Economist со ссылкой на источник в Генштабе Украины сообщило, что Киев получил всего 60 танков Leopard, несмотря на обещания Запада поставить сотни, и испытывает нехватку техники для разминирования.
«У нас просто нет ресурсов для лобовых атак, о которых нас умоляет Запад», — сказал собеседник издания. Еще один сложный момент для ВСУ — отсутствие воздушного прикрытия, пишет журнал. Источник отмечает, что украинская армия никогда не закрывала глаза на проблему с прорывом линий обороны из-за отсутствия превосходства в воздухе.
Американская разведка считает, что Украина не сможет добиться поставленных задач в ходе своего контрнаступления, сообщала газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
В секретном прогнозе разведки утверждается, что ВСУ не удастся достичь Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым. Это обусловлено опытом защиты Россией собственной территории и труднопроходимыми минными полями на линии обороны. Украинским войскам до сих пор не удалось пройти первую линию российской обороны, отметил военный аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли.
«Мрачная оценка, вероятно, побудит Киев и западные столицы указывать пальцем на то, почему контрнаступление, в ходе которого были закуплены западное оружие и военная техника на десятки миллиардов долларов, не достигло своих целей», — говорится в статье.