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00:25 (мск), источник: Известия

Расчет сержанта Кулакова уничтожил 14 беспилотников различного класса

Сержант Игорь Кулаков в составе зенитного ракетного расчета прикрывал районы дислокации российских подразделений и техники от воздушного нападения противника. Украинские боевики регулярно пытались атаковать ударной беспилотной авиацией и артиллерией. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в среду, 23 августа, рассказали в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

На боевом дежурстве сержант Игорь Кулаков средствами радиолокационного обнаружения своевременно обнаружил разведывательный беспилотный летательный аппарат противника, с которого велась воздушная разведка и корректировка огня артиллерии.

Оценив обстановку, расчет классифицировал обнаруженную цель, взял ее на сопровождение и пуском зенитной управляемой ракеты уничтожил беспилотник украинских боевиков. За несколько недель активных боевых действий расчетом зенитного ракетного комплекса сержанта Кулакова было уничтожено 14 БПЛА различного класса.

Грамотные и профессиональные действия сержанта Кулакова и его расчета предотвратили артиллерийские обстрелы и удары противника с воздуха. А это сохранило жизни военнослужащих и сберегло вооружение и технику.

Тем временем номер расчета минометной батареи старший сержант Илья Кукушкин при освобождении населенного пункта от украинских боевиков находился на огневой позиции батареи. В составе минометного расчета он выполнял боевую задачу, когда подвергся артобстрелу врага.

Это не остановило Кукушкина, он продолжил действовать в составе расчета, осуществляя подготовку боеприпасов и заряжая миномет. Когда запас боеприпасов минометного расчета стал иссякать, старший сержант под огнем противника выдвинулся к ближайшему полевому складу за снарядами.

Передвигаясь от укрытия к укрытию, Кукушкин смог оперативно пополнить боезапас расчета и обеспечить непрерывное ведение огня по противнику. Его самоотверженные действия позволили выполнить боевую задачу и удержать контроль над населенным пунктом.

Днем ранее, 22 августа, в Минобороны рассказали, как расчет миномета под руководством сержанта Константина Саврасова прикрывал российские войска от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) и постоянно пребывал под непрерывным огневым воздействием врага. В какой-то момент противник решил прорвать оборону.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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