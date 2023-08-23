Расчет сержанта Кулакова уничтожил 14 беспилотников различного класса

На боевом дежурстве сержант Игорь Кулаков средствами радиолокационного обнаружения своевременно обнаружил разведывательный беспилотный летательный аппарат противника, с которого велась воздушная разведка и корректировка огня артиллерии.
Оценив обстановку, расчет классифицировал обнаруженную цель, взял ее на сопровождение и пуском зенитной управляемой ракеты уничтожил беспилотник украинских боевиков. За несколько недель активных боевых действий расчетом зенитного ракетного комплекса сержанта Кулакова было уничтожено 14 БПЛА различного класса.
Грамотные и профессиональные действия сержанта Кулакова и его расчета предотвратили артиллерийские обстрелы и удары противника с воздуха. А это сохранило жизни военнослужащих и сберегло вооружение и технику.
Тем временем номер расчета минометной батареи старший сержант Илья Кукушкин при освобождении населенного пункта от украинских боевиков находился на огневой позиции батареи. В составе минометного расчета он выполнял боевую задачу, когда подвергся артобстрелу врага.
Это не остановило Кукушкина, он продолжил действовать в составе расчета, осуществляя подготовку боеприпасов и заряжая миномет. Когда запас боеприпасов минометного расчета стал иссякать, старший сержант под огнем противника выдвинулся к ближайшему полевому складу за снарядами.
Передвигаясь от укрытия к укрытию, Кукушкин смог оперативно пополнить боезапас расчета и обеспечить непрерывное ведение огня по противнику. Его самоотверженные действия позволили выполнить боевую задачу и удержать контроль над населенным пунктом.
Днем ранее, 22 августа, в Минобороны рассказали, как расчет миномета под руководством сержанта Константина Саврасова прикрывал российские войска от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) и постоянно пребывал под непрерывным огневым воздействием врага. В какой-то момент противник решил прорвать оборону.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.