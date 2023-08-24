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09:59 (мск), источник: ТАСС

В зоне спецоперации испытывают невидимый для РЭБ дрон «Барражирующий камикадзе»

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Квадрокоптер «Барражирующий камикадзе», созданный с применением радиопоглощающего материала и способный становиться невидимым для комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, проходит испытания в зоне спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Об этом ТАСС сообщил руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М. А. Карцева Виталий Долгов.

«Барражирующий камикадзе» отправлен для прохождения испытаний в зоне СВО, на данный момент там применяются два наших аппарата. Дрон уже хорошо себя показал. Корпус аппарата создан с применением специального радиопоглощающего материала, способного сделать его почти невидимым для РЭБ противника. Покрытие добавляется в композитные материалы при изготовлении рам дрона. Оно поглощает до 50% электромагнитного излучения радаров", — отметил Долгов.

По словам специалиста, дрон способен нести 4 кг полезной нагрузки. «У “Барражирующего камикадзе” две задачи: он может применяться как барражирующий боеприпас, а также может доставлять и сбрасывать изделия. Дрон спокойно несет на себе 4 кг полезной нагрузки на расстояние в 10 км. Продолжаем модернизировать аппарат, в настоящее время идет работа над системой сброса под шесть изделий», — рассказал Долгов.

НИИВК им. Карцева ранее представил мобильный складной квадрокоптер «Гром», предназначенный для разведки и сброса боеприпасов.

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