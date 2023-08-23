03:24 (мск), источник: ТАСС
В экстренные службы поступают сообщения о взрывах в Москве
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Жители Москвы сообщают в экстренные службы о взрывах в различных районах города.
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«В частности, поступили сообщения о хлопках в районе Москва-Сити, Воротынской, Ангарской улиц, а также в Химках и столичном районе Митино», — сказал собеседник агентства.
При этом охрана комплекса «Москва-Сити» утверждает, что обстановка на территории спокойная. В настоящее время информация по остальным адресам проверяется.