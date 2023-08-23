Тест: что вы знаете о российском триколоре Пройдите викторину ко Дню Государственного флага РФ и проверьте свои знания о национальном триколоре
Фоторепортажи
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Главное
Спецоперация на Украине
04:10 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные пресекли попытку атаки украинских БПЛА в Москве

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Киев атаковал объекты в Москве тремя БПЛА, два были сбиты ПВО, один подавлен РЭБ, пострадавших нет, сообщили в среду в Минобороны России.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Двадцать третьего августа в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что «третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса “Москва-Сити”».

В Минобороны добавили, что пострадавших нет.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Наемник из США оставил перед гибелью странное послание
Зловещая история. Газовая афера Киева вызвала ярость в США
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта