Российские военные пресекли попытку атаки украинских БПЛА в Москве

«Двадцать третьего августа в ночное время силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по городу Москве. Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области», — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что «третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса “Москва-Сити”».
В Минобороны добавили, что пострадавших нет.