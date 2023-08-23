Тест: что вы знаете о российском триколоре Пройдите викторину ко Дню Государственного флага РФ и проверьте свои знания о национальном триколоре
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
Главное
Спецоперация на Украине
04:46 (мск), источник: m24.ru

Все аэропорты Москвы возобновили работу

Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили свою работу после временной приостановки. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

«Аэропорты начали принимать и отправлять рейсы», — заявил собеседник агентства.

Ранее все столичные аэропорты ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Впоследствии Минобороны РФ сообщило, что киевский режим пытался атаковать Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, а последний был подавлен средствами РЭБ, и потеряв управление, врезался в строящееся здание комплекса «Москва-Сити».

Сергей Собянин сообщил об отсутствии пострадавших в результате очередной ночной атаки Киева. Мэр Москвы подчеркнул, что на места происшествий незамедлительно выехали экстренные службы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Собянин: экстренные службы осматривают территорию Сити пострадавших нет
Все аэропорты Москвы возобновили работу после временных ограничений
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта