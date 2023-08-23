04:46 (мск), источник: m24.ru
Все аэропорты Москвы возобновили работу
Столичные аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский возобновили свою работу после временной приостановки. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Аэропорты начали принимать и отправлять рейсы», — заявил собеседник агентства.
Ранее все столичные аэропорты ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.
Впоследствии Минобороны РФ сообщило, что киевский режим пытался атаковать Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, а последний был подавлен средствами РЭБ, и потеряв управление, врезался в строящееся здание комплекса «Москва-Сити».
Сергей Собянин сообщил об отсутствии пострадавших в результате очередной ночной атаки Киева. Мэр Москвы подчеркнул, что на места происшествий незамедлительно выехали экстренные службы.