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06:58 (мск), источник: © РИА Новости

Группировка «Восток» уничтожила восемь опорных пунктов ВСУ

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Бойцы группировки «Восток» уничтожили за сутки восемь опорных пунктов ВСУ, пресекли эвакуацию подбитой техники противника, а также сорвали ротацию его сил, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Передовыми подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. Уничтожено три пункта временной дислокации боевиков, минометный расчет, пресечена эвакуация подбитой техники ВСУ», — сообщил он.

Артиллерия группировки также уничтожила опорный пункт ВСУ северо-восточнее Никольского и пикапы с живой силой в районах совхоза «Октябрь» и Пречистовки в ДНР.

В районе Старомайорского в ДНР уничтожен склад боеприпасов, четыре опорных пункта с боевиками и места скопления живой силы ВСУ. «Также огнем артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ в районе Новодаровки. Уничтожена боевая бронированная машина в районе Новомихайловки», — добавил Чехов.

Кроме того, бойцы группировки «Восток» уничтожили американскую гаубицу M777 в районе Ровнополя, британскую гаубицу FH70 южнее Темировки, а также американский бронетранспортер M113 в районе совхоза «Октябрь».

«Расчетом зенитного ракетного комплекса “Стрела-10”, а также применением ПЗРК “Верба” сбиты два БПЛА самолетного типа “Фурия” и “Лелека”, — заключил начальник пресс-центра.

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