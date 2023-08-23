Группировка «Восток» уничтожила восемь опорных пунктов ВСУ

«Передовыми подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. Уничтожено три пункта временной дислокации боевиков, минометный расчет, пресечена эвакуация подбитой техники ВСУ», — сообщил он.
Артиллерия группировки также уничтожила опорный пункт ВСУ северо-восточнее Никольского и пикапы с живой силой в районах совхоза «Октябрь» и Пречистовки в ДНР.
В районе Старомайорского в ДНР уничтожен склад боеприпасов, четыре опорных пункта с боевиками и места скопления живой силы ВСУ. «Также огнем артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ в районе Новодаровки. Уничтожена боевая бронированная машина в районе Новомихайловки», — добавил Чехов.
Кроме того, бойцы группировки «Восток» уничтожили американскую гаубицу M777 в районе Ровнополя, британскую гаубицу FH70 южнее Темировки, а также американский бронетранспортер M113 в районе совхоза «Октябрь».
«Расчетом зенитного ракетного комплекса “Стрела-10”, а также применением ПЗРК “Верба” сбиты два БПЛА самолетного типа “Фурия” и “Лелека”, — заключил начальник пресс-центра.