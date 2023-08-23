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05:31 (мск), источник: © РИА Новости

Опубликовано видео удара российской авиации по позициям ВСУ

ЛУГАНСК, 23 авг — РИА Новости. Экипажи штурмовых самолетов Су-25СМ Центрального военного округа нанесли ракетный удар по позициям ВС Украины на краснолиманском направлении в Донбассе, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
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«Экипажи самолетов Су-25СМ штурмовой авиации Центрального военного округа (ЦВО) нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по позициям ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что летчики, огибая рельеф местности, вышли на боевой курс для поражения цели на высоте не более 50 метров при скорости 800 километров в час.

«Применив прием кабрирования, пилоты произвели пуски 122-миллиметровых авиационных ракет по позициям украинских боевиков. После поражения цели экипажи выполнили противоракетный маневр с резким уходом самолетов на обратный курс и отстрелом тепловых ловушек, предназначенных для противодействия ракетам противника с тепловой головкой наведения», — пояснили в Минобороны РФ.

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