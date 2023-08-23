В одной из башен «Москва-Сити» после падения БПЛА повреждено остекление

В жилом доме на 1-м Красногвардейском проезде видны разбитые окна на уровне второго этажа, рядом с домом работают коммунальные службы. На улице также находится техника МЧС, полицейские и технические автомобили. Обстановка спокойная.
Мимо проезжают малочисленные такси и другие автомобили без спецсигналов или каких-либо обозначений. По данным сервиса «Яндеск. Пробки», в этом районе перекрытий и пробок нет.
Из видимых повреждений на зданиях комплекса «Москва-Сити» — выбитые стекла на углу одной из высоток, примерно выше 10-го этажа, видны следы от огня или взрыва.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй попал в строящееся здание в «Москва-Сити».
Позднее Собянин, ссылаясь на данные Минобороны РФ, заявил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок. Минобороны же сообщило, что Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА. Два из атакующих столицу БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, один «подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса “Москва-Сити”.
В Минобороны добавили, что пострадавших нет.