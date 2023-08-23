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06:34 (мск), источник: © РИА Новости

В одной из башен «Москва-Сити» после падения БПЛА повреждено остекление

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Остекление одной из башен «Москва-Сити», куда ранее попал украинский БПЛА, повреждено, выбиты окна и в жилом здании напротив, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

В жилом доме на 1-м Красногвардейском проезде видны разбитые окна на уровне второго этажа, рядом с домом работают коммунальные службы. На улице также находится техника МЧС, полицейские и технические автомобили. Обстановка спокойная.

Мимо проезжают малочисленные такси и другие автомобили без спецсигналов или каких-либо обозначений. По данным сервиса «Яндеск. Пробки», в этом районе перекрытий и пробок нет.

Источник: РИА "Новости"

Из видимых повреждений на зданиях комплекса «Москва-Сити» — выбитые стекла на углу одной из высоток, примерно выше 10-го этажа, видны следы от огня или взрыва.

Источник: РИА "Новости"

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй попал в строящееся здание в «Москва-Сити».

Позднее Собянин, ссылаясь на данные Минобороны РФ, заявил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок. Минобороны же сообщило, что Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА. Два из атакующих столицу БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, один «подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса “Москва-Сити”.

В Минобороны добавили, что пострадавших нет.

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