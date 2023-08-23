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10:49 (мск), источник: Ведомости

Три человека погибли при обстреле села Лавы в Белгородской области

Три человека погибли при повторном обстреле села Лава Валуйского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В результате повторного обстрела территории санатория в селе Лавы Валуйского округа погибли трое мирных жителей», — написал он.

По словам Гладкова, украинские военнослужащие сбросили с беспилотника взрывное устройство в момент, когда люди находились на улице. В результате двое мужчин скончались на месте, еще один человек умер уже в больнице.

Утром 23 августа Гладков сообщил, что село Лавы попало под обстрел ВСУ: по территории санатория с беспилотника было сброшено две гранаты. В результате повреждения получили стоящие рядом здания, в них выбило четыре окна, фасад здания был посечен.

Власти Белгородской области регулярно сообщают об обстрелах со стороны Украины. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен «средний уровень реагирования». В регионе также бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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