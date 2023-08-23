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16:30 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ потеряли 80 человек при попытке захватить село Работино в Запорожье

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Запорожском направлении, уничтожив до 80 украинских солдат, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — говорится в сводке.

Потери противника составили:

  • до 80 военнослужащих;
  • четыре автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
  • самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства Германии;
  • орудие Д-30;
  • три гаубицы М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.

Купянское направление

Штурмовые отряды группировки войск «Запад» провели успешное наступление и улучшили тактическое положение на Купянском направлении. Кроме того, удалось отразить четыре атаки украинских солдат в районах Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского и Новоегоровки в ЛНР.

Потери противника составили:

  • до 170 военнослужащих;
  • один танк;
  • пять боевых бронированных машин;
  • три пикапа;
  • гаубица Д-20;
  • артиллерийская система М777 производства США.

Донецкое направление

Группировка войск «Юг» отразила три атаки штурмовых отрядов ВСУ возле Невельского, Майорска и Курдюмовки в Донецкой Народной Республике.

Потери противника составили:

  • до 180 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика»;
  • гаубицы Д-20 и Д-30.

Южнодонецкое направление

Группировка войск «Восток» усилиями авиации и артиллерии поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР. Также возле Ровнополя удалось пресечь деятельность двух групп диверсантов.

Потери противника составили:

  • до 145 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • один танк;
  • три автомобиля;
  • самоходная гаубица М109 Paladin производства США.

Краснолиманское направление

Группировка войск «Центр» усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки украинских штурмовых отрядов в районах Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.

Потери противника составили:

  • до 60 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа;
  • гаубица Д-30.

Херсонское направление

Российские войска нанесли комплексное огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.

Потери противника составили:

  • до 20 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • самоходная гаубица «Гвоздика».

Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 143 районах. В частности, в районе Запорожья удалось уничтожить радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Возле Серебрянки и Дроновки в ДНР российские подразделения нанесли удары по двум пунктам управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

В свою очередь, средства ПВО перехватили один снаряд РСЗО HIMARS и уничтожили 18 беспилотников.

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