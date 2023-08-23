ВСУ потеряли 80 человек при попытке захватить село Работино в Запорожье

«Умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области», — говорится в сводке.
Потери противника составили:
Штурмовые отряды группировки войск «Запад» провели успешное наступление и улучшили тактическое положение на Купянском направлении. Кроме того, удалось отразить четыре атаки украинских солдат в районах Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского и Новоегоровки в ЛНР.
Потери противника составили:
Группировка войск «Юг» отразила три атаки штурмовых отрядов ВСУ возле Невельского, Майорска и Курдюмовки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
Группировка войск «Восток» усилиями авиации и артиллерии поразила скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР. Также возле Ровнополя удалось пресечь деятельность двух групп диверсантов.
Потери противника составили:
Группировка войск «Центр» усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки украинских штурмовых отрядов в районах Ямполовки в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.
Потери противника составили:
Российские войска нанесли комплексное огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 143 районах. В частности, в районе Запорожья удалось уничтожить радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Возле Серебрянки и Дроновки в ДНР российские подразделения нанесли удары по двум пунктам управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.
В свою очередь, средства ПВО перехватили один снаряд РСЗО HIMARS и уничтожили 18 беспилотников.