ВСУ повредили здание храма при обстреле в Брянской области

«22 августа 2023 года обстрелу со стороны ВСУ подверглось граничащее с Украиной село Зерново Суземского района. В результате обстрела пострадал деревянный храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских. Осколками повреждено остекление храма и частично фасад здания», — говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на вторник в Брянской области системы РЭБ подавили два украинских дрона. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что российские подразделения отразили атаку украинских диверсантов в Климовском районе.
Храм был освящен 30 сентября 2017 года, это первый храм, пострадавший от обстрела со стороны украины в Брянской епархии, добавили в пресс-службе.
Суземский район Брянской области на юге граничит с Сумской областью Украины и неоднократно подвергался обстрелам.