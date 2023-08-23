Странная оптическая иллюзия вызвала споры в соцсетях Черно-белый вихрь содержит число, но пользователи не могут договориться, сколько в нем цифр
Фоторепортажи
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
16Жара в мире
14:53 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ повредили здание храма при обстреле в Брянской области

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских был поврежден в результате обстрела Суземского района Брянской области со стороны Украины, сообщила в среду пресс-служба Брянской епархии на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Спецоперация на Украине
Источник: Официальная страница Брянской епархии в ВКонтакте

«22 августа 2023 года обстрелу со стороны ВСУ подверглось граничащее с Украиной село Зерново Суземского района. В результате обстрела пострадал деревянный храм во имя Новомучеников и Исповедников Российских. Осколками повреждено остекление храма и частично фасад здания», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в ночь на вторник в Брянской области системы РЭБ подавили два украинских дрона. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что российские подразделения отразили атаку украинских диверсантов в Климовском районе.

Храм был освящен 30 сентября 2017 года, это первый храм, пострадавший от обстрела со стороны украины в Брянской епархии, добавили в пресс-службе.

Суземский район Брянской области на юге граничит с Сумской областью Украины и неоднократно подвергался обстрелам.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Не часы, а дни. На Украине пришли в ужас от надвигающейся катастрофы
Эрдоган — на раскаленной сковороде: не надо обманывать Путина
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта