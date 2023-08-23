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17:42 (мск), источник: © РИА Новости

МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Истребитель МиГ-29 сопроводил приближавшийся к российской границе норвежский самолет над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе воздушная цель», — рассказали в ведомстве.

Для ее опознавания и недопущения нарушения границы российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А “Посейдон” ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации», — указали в министерстве.

Нарушения границы не произошло.

В ведомстве подчеркнули, что полет МиГ-29 выполнялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, истребитель не пересекал воздушные трассы и не совершал опасного сближения с иностранным самолетом.

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