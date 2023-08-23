МиГ-29 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе воздушная цель», — рассказали в ведомстве.
Для ее опознавания и недопущения нарушения границы российские военные подняли в воздух истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А “Посейдон” ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации», — указали в министерстве.
Нарушения границы не произошло.
В ведомстве подчеркнули, что полет МиГ-29 выполнялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, истребитель не пересекал воздушные трассы и не совершал опасного сближения с иностранным самолетом.