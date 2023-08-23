20:11 (мск), источник: ТАСС
В разбившемся в Тверской области самолете среди пассажиров значился Евгений Пригожин
Росавиация проводит расследование катастрофы.
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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Росавиация начала расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшей в Тверской области в среду, среди пассажиров значился Евгений Пригожин, говорится в сообщении Росавиации.
«Начато расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшее сегодня вечером в Тверской области. Согласно списку пассажиров, среди них значится имя и фамилия Евгения Пригожина», — отметили в ведомстве.