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20:11 (мск), источник: ТАСС

В разбившемся в Тверской области самолете среди пассажиров значился Евгений Пригожин

Росавиация проводит расследование катастрофы.

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Росавиация начала расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшей в Тверской области в среду, среди пассажиров значился Евгений Пригожин, говорится в сообщении Росавиации.

«Начато расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшее сегодня вечером в Тверской области. Согласно списку пассажиров, среди них значится имя и фамилия Евгения Пригожина», — отметили в ведомстве.

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