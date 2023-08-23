Суд арестовал фигуранта дела о смертельной экскурсии в коллекторе

«Ходатайство следователя удовлетворить», — огласила решение судья Ирина Зорина.
Заседание началось с большой задержкой около девяти вечера. Адвокат Михаил Вощинский представил справку из банка с указанием средств на счету, а также заявление от Виктора Швеца, который готов был предоставить свое жилье в Одинцовском районе для проживания Кима в случае избрания домашнего ареста.
Другой юрист Максим Максимов предоставил характеристики своего подзащитного, среди которых было благодарственное письмо от главы Сбербанка Германа Грефа, акселератора «Сколково» и от IT-стартапа Game Changer.
Следователь заявил, что Ким «вступил в преступный сговор…, на протяжении длительного времени оказывал услуги, в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с Дубасом и Филипповым, систематически извлекал доход».
Представитель СК настаивал на аресте обвиняемого до 21 октября.
Сам Александр Ким заявил в суде, что узнал об инциденте в понедельник днем. Он подчеркнул, что не пытался сопротивляться или скрываться и не препятствовал обыску.
Обвиняемый отметил, что его фирма «не является организатором экскурсий, не разрабатывает маршруты». По его словам, «Спутник» — это IT-компания, которая является участником Сколково.
Адвокат Михаил Вощинский начал свою речь с того, что принес соболезнования родственникам восьми погибших на экскурсии. Он также заявил, что его подзащитный не знал Дубаса и погибшего гида. Юрист настаивал, что Ким — сотрудник IT-сферы, который создал площадку и лишь предоставлял ее для размещения объявлений о разного рода экскурсиях, а его обвинили в некачественном оказании услуг. Вощинский указал, что его подзащитный — гражданин Казахстана. Адвокат просил избрать запрет определенных действий, домашний арест или залог в размере пяти миллионов рублей.
Защитник Максим Максимов добавил, что платформа Кима — самая крупная среди объявлений об экскурсии, «в 108 странах благодаря сайту можно выбрать экскурсию». Он настаивал на избрании меры пресечения, не связанной с арестом.
Ранее генеральному директору ООО «Спутник» Александру Киму и организатору экскурсий по московским подземным коллекторам Никите Дубасу предъявили обвинения по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших гибель двух и более человек. Оба вину не признали.
Еще один фигурант дела, директор ООО «Авангард» Александр Лазовский в понедельник улетел в ОАЭ. Следственный комитет объявил его в международный розыск.
По данным следствия, 20 августа гид провел экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве. В это время начался мощный ливень. Коллектор затопило, все участники мероприятия погибли.
Компания «Спутник», согласно информации на ее сайте, является платформой для онлайн-бронирования экскурсий на русском языке по всему миру. Основана в 2012 году в Санкт-Петербурге.