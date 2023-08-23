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23:11 (мск), источник: © РИА Новости

Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося самолета был Пригожин

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На борту разбившегося в Тверской области частного самолета Embraer Legacy был глава «Группы Вагнера» Евгений Пригожин, сообщила Росавиация.

Во время загрузки произошла ошибка.

«По данным авиакомпании, на борту самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры:

  • Propustin Sergey,
  • Makaryan Evgeniy,
  • Totmin Aleksandr,
  • Chekalov Valeriy,
  • Utkin Dmitriy,
  • Matuseev Nikolay,
  • Prigozhin Evgeniy.

Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир, Karimov Rustam, второй пилот, Raspopova Kristina, бортпроводник», — говорится в публикации в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

Ранее сегодня МЧС сообщило, что самолет Embraer Legacy потерпел крушение возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.

В Росавиации уточнили, что в списке пассажиров значатся фамилия и имя Пригожина. Как подчеркнули в ведомстве, упавший самолет принадлежал ООО «МНТ-Аэро», специализирующегося на бизнес-перевозках.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением воздушного судна.

Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на месте падения самолета обнаружили тела восьми человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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