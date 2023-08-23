Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося самолета был Пригожин

«По данным авиакомпании, на борту самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры:
Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир, Karimov Rustam, второй пилот, Raspopova Kristina, бортпроводник», — говорится в публикации в Telegram-канале.
В ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.
Ранее сегодня МЧС сообщило, что самолет Embraer Legacy потерпел крушение возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.
В Росавиации уточнили, что в списке пассажиров значатся фамилия и имя Пригожина. Как подчеркнули в ведомстве, упавший самолет принадлежал ООО «МНТ-Аэро», специализирующегося на бизнес-перевозках.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением воздушного судна.
Позднее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на месте падения самолета обнаружили тела восьми человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.