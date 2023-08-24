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00:01 (мск), источник: Известия

ВКС РФ ударили по пунктам управления террористической организации в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по пунктам управления террористической организации «Джебхат ан-Нусра»* (запрещена на территории в РФ). Об этом в среду, 23 августа, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.

Источник: AP 2023

«22 августа ударами ВКС России по пунктам управления террористической организации “Джебхат ан-Нусра”* в населенном пункте Батента (9 км северо-западнее города Идлиб) ликвидировано до 25 боевиков, причастных к организации и проведению атак на позиции сирийских правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры», — сообщил Кулить на брифинге.

Он добавил, что российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от проведения провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта.

Ранее, 22 августа, ВКС РФ ударили по пункту управления террористической организации в Сирии. В результате были ликвидированы 17 террористов.

16 августа сообщалось, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации ЦПВС было зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Исламская партия Туркестана»* и «Джебхат ан-Нусра»* (запрещены в РФ) в провинциях Алеппо и Латакия.

* запрещена на территории РФ

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