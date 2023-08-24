ВКС РФ ударили по пунктам управления террористической организации в Сирии

«22 августа ударами ВКС России по пунктам управления террористической организации “Джебхат ан-Нусра”* в населенном пункте Батента (9 км северо-западнее города Идлиб) ликвидировано до 25 боевиков, причастных к организации и проведению атак на позиции сирийских правительственных сил и объектов гражданской инфраструктуры», — сообщил Кулить на брифинге.
Он добавил, что российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от проведения провокаций и встать на путь мирного урегулирования конфликта.
Ранее, 22 августа, ВКС РФ ударили по пункту управления террористической организации в Сирии. В результате были ликвидированы 17 террористов.
16 августа сообщалось, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации ЦПВС было зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Исламская партия Туркестана»* и «Джебхат ан-Нусра»* (запрещены в РФ) в провинциях Алеппо и Латакия.
* запрещена на территории РФ