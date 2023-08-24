Штурмовой отряд Тимофеева отбил атаку противника и помог развить наступление ВС РФ

Под прикрытием огня минометов и артиллерии противник атаковал. Однако Тимофеев грамотно распределил силы подчиненного личного состава, заблаговременно подготовил оборонительные позиции, выстроил боевой порядок и систему ведения огня подразделения.
Находясь под огнем врага, майор Тимофеев оперативно выявлял направления атак и огневые точки противника, руководил подчиненными и корректировал огонь артиллерии. В итоге подразделение Тимофеева уничтожило боевую машину пехоты, три боевые бронемашины иностранного производства и большое количество украинских боевиков.
Потеряв на поле боя значительную часть бронетехники и личного состава, противник отступил. А грамотное руководство майора Тимофеева и слаженная работа личного состава позволили удержать занимаемые позиции, что в дальнейшем способствовало развитию наступления российских войск на данном направлении.
В свою очередь, заместитель командира взвода и начальник радиостанции сержант Виктор Ильин вместе с экипажем обеспечивал связью руководство пункта управления с вышестоящим командованием. Когда противник вел обстрел района дислокации российских военнослужащих, произошел разрыв связи между передовым пунктом управления дивизии и подчиненными частями соединения.
Сержант Ильин, несмотря на угрозу жизни из-за непрерывных обстрелов, выдвинулся для проверки работоспособности ретранслятора на одной из вышек. В этот момент от разорвавшегося поблизости артиллерийского снаряда сержант получил ранение. Он самостоятельно оказал себе первую помощь и продолжил выполнять задачу.
Ильин поднялся на высоту и восстановил работоспособность поврежденного ретранслятора. Его самоотверженные действия позволили наладить управление подчиненными частями и обеспечить передачу координат противника, по которым впоследствии артиллерия ВС РФ нанесла удары.
Днем ранее, 23 августа, в Минобороны рассказали, как сержант Игорь Кулаков в составе зенитного ракетного расчета прикрывал районы дислокации российских подразделений и техники от воздушного нападения противника. Но украинские боевики регулярно пытались атаковать ударной беспилотной авиацией и артиллерией.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.