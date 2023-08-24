Штурмовики группировки войск «Запад» показали захваченные позиции ВСУ близ Купянска

Штурмовые отряды западного военного округа действуют на сложных участках фронта и продвигаются вперед, используя рельеф местности для ведения огня и подавления огневых точек противника. Выявленные позиции вражеской артиллерии и минометов подавляются в ходе контрбатарейной борьбы ударами минометов и артиллерийских орудий.
Как рассказали военнослужащие, каждый опорный пункт, блиндаж и дот ВСУ заминированы, дороги и подступы к ним — тоже. Прорываться зачастую приходится под плотным огнем танков и артиллерии. Сверху — беспилотники с гранатами. Штурм может продолжаться несколько суток.
Стрелок штурмовой группы с позывным Балкун рассказал, что на данном участке над головами проходят десятки воздушных трасс беспилотников ВСУ. Одни курсируют в поисках целей и сброса боевого подвеса, другие корректируют огонь артиллерии, третьи летят на перезарядку. Двигаться приходится быстро и аккуратно, потому что под ногами — неразорвавшиеся боеприпасы.
По словам военных, на позициях часто встречаются флаги Польши и католические нательные кресты, американское оружие. Забрать оружие, боеприпасы, которые бросают отступающие подразделения ВСУ — еще одна из задач групп, обеспечивающих ежедневную работу на переднем крае.
Балкун отметил, что ВСУ ради того, чтобы задержать продвижение российских войск, открыли огонь по промышленным коммуникациям, которые были протянуты рядом.
23 августа корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, как российские военнослужащие сконструировали необычный аппарат — дрон-тележку, которая может доставлять на передовую необходимые боеприпасы и продукты питания. По словам оператора причудливой машины, таких тележек несколько. Все они однотипные, созданы волонтерами и уже показали свою полезность.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.