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07:21 (мск), источник: ТАСС

Специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной воды с АЭС «Фукусима-1»

ТОКИО, 24 августа. /ТАСС/. Японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщила энергетическая компания Tokyo Electric Power.

Источник: Reuters

Работы были начаты в соответствии с изначальным планом, поскольку погодные условия в районе префектуры Фукусима нормальные. Кроме того, данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой и содержание трития в ней будет значительно меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

Очищенная вода будет сбрасываться на расстоянии одного километра от берега через построенный подводный туннель. Интенсивность сброса составляет 460 тонн воды в сутки. При этом каждая тонна предварительно разбавляется 1,2 тыс. тонн чистой морской воды. В соответствии с планом работ, на первом этапе предполагается в течение 17 дней сбросить около 7,8 тыс. тонн очищенной воды.

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