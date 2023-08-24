Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

«На купянском направлении передовые подразделения группировки войск “Запад” отразили шесть контратак противника. Суммарные потери 14, 66 и 115 отдельных механизированных бригад, 95 десантно-штурмовой бригады и территориальной обороны противника составляют до 90 военнослужащих и шесть боевых машин пехоты», — сказал он.
Как отметил собеседник агентства, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена радиолокационная станция AN/TPQ-50 и пункт боепитания минометного подразделения. Кроме того, с применением корректируемых артиллерийских боеприпасов «Краснополь» поражены три пункта временной дислокации 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Петропавловка и Синьковка.
Экипажи штурмовой и армейской авиации также нанесли 15 ударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14-й и 66-й отдельных механизированных бригад ВСУ.
В понедельник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что активные боевые действия идут возле села Синьковка под Купянском. По его словам, украинские военные уже покинули поселок. Во вчерашней сводке Минобороны говорилось об «улучшении тактического положения на купянском направлении».