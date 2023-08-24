МО РФ сообщило об уничтожении двух пунктов временной дислокации ВСУ в ДНР

«Артиллерией группировки в результате огневого налета уничтожено два пункта временной дислокации, два склада боеприпасов противника в районе Григоровки и Уманского. Также уничтожены пикапы с украинскими диверсантами в Дзержинске, Авдеевке, плавсредство, боевая бронемашина и позиция гранатомета СПГ», — сказал он.
По словам Астафьева, также авиацией Южной группировки войск нанесен удар корректируемыми авиабомбами по складу боеприпасов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. «Кроме того, силами штурмовой и армейской авиации поражены скопления живой силы и техники подразделений украинской армии в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Богдановка, Андреевка, Майорск, Красногоровка», — добавил он.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял четыре миномета калибра 120 мм, три гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Иванодарьевка, Серебрянское, Первомайское, Дальнее и Новгородское. «Уничтожена самоходная артиллерийская установка “Гвоздика” в районе Белой Горы. Радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 в районе Дзержинска», — отметил он.