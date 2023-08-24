Исследование: сколько россияне тратят на подготовку к школе Узнаем у наших пользователей
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
11:34 (мск), источник: ТАСС

МО РФ сообщило об уничтожении двух пунктов временной дислокации ВСУ в ДНР

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Артиллерией Южной группировки войск в результате огневого налета уничтожены два пункта временной дислокации и два склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Григоровка и Уманское Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«Артиллерией группировки в результате огневого налета уничтожено два пункта временной дислокации, два склада боеприпасов противника в районе Григоровки и Уманского. Также уничтожены пикапы с украинскими диверсантами в Дзержинске, Авдеевке, плавсредство, боевая бронемашина и позиция гранатомета СПГ», — сказал он.

По словам Астафьева, также авиацией Южной группировки войск нанесен удар корректируемыми авиабомбами по складу боеприпасов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. «Кроме того, силами штурмовой и армейской авиации поражены скопления живой силы и техники подразделений украинской армии в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное, Богдановка, Андреевка, Майорск, Красногоровка», — добавил он.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял четыре миномета калибра 120 мм, три гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Иванодарьевка, Серебрянское, Первомайское, Дальнее и Новгородское. «Уничтожена самоходная артиллерийская установка “Гвоздика” в районе Белой Горы. Радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 в районе Дзержинска», — отметил он.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Эта наша привычка для американцев не просто нехарактерна, а совершенно немыслима
Посол России в Турции: история получилась громкой и очень некрасивой
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта