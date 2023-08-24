МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель», — рассказали в ведомстве.
Для ее опознавания и недопущения нарушения границы военные подняли в воздух истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А “Посейдон” ВВС Норвегии», — уточнили в министерстве.
При приближении МиГ-31 норвежский борт развернулся.
«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — подчеркнули в военном ведомстве.
Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.
Накануне Национальный центр управления обороной России сообщал об аналогичном случае. Тогда для перехвата норвежского самолета в воздух поднимали исторебитель Миг-29.