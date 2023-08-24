13:14 (мск), источник: © РИА Новости
Российские военные нанесли удар по центру принятия решений ВСУ
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские военные ударили по центру принятия решений украинской армии, сообщили в Минобороны.
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«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений Вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Объект поражен», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, в различных районах уничтожены четыре склада с боеприпасами противника.
В Николаевской области ликвидированы пункт управления, радиолокационная станция и две пусковых установки ЗРК С-300ПС.